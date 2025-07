POL-OE: Autofahrerin nach Alleinunfall leicht verletzt

Kirchhundem (ots) - Am Samstag (05.Juli) wurden elf Anzeigen wegen Diebstählen oder Diebstahlsversuchen aus Autos in Oberhundem erstattet. In der Nacht zuvor waren unbekannte Täter in fünf PKW am "Schanzenweg" eingedrungen. Aber auch Autos an der "Graffenstraße" und der "Rüsper Straße" wurden von den Tätern durchsucht. Lediglich in einem Fall wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen - die übrigen Fahrzeuge waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverschlossen. Während ...

