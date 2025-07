Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Elf Anzeigen in Oberhundem

Kirchhundem (ots)

Am Samstag (05.Juli) wurden elf Anzeigen wegen Diebstählen oder Diebstahlsversuchen aus Autos in Oberhundem erstattet. In der Nacht zuvor waren unbekannte Täter in fünf PKW am "Schanzenweg" eingedrungen. Aber auch Autos an der "Graffenstraße" und der "Rüsper Straße" wurden von den Tätern durchsucht. Lediglich in einem Fall wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen - die übrigen Fahrzeuge waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverschlossen. Während aus wenigen Autos letztlich nichts entwendet wurde, fiel den Tätern in den meisten Fällen Beute in die Hände. So stahlen sie unter anderem insgesamt mehrere hundert Euro Bargeld und ein Mobiltelefon aus den Fahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

