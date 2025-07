Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Am Samstag (05. Juli) ereignete sich gegen 10:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L708 in Drolshagen-Heimicke. Eine 56-Jährige war mit ihrem Motorrad aus Schreibershof in Richtung Autobahn unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Sie geriet nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden PKW eines 40-Jährigen zusammen. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L708 komplett gesperrt.

