Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrerin in Olpe leicht verletzt

Olpe (ots)

Eine 67-jährige Pedelecfahrerin wurde am Donnerstag (03.Juli) bei einem Verkehrsunfall in der "Felmicke" leicht verletzt. Als ein 61-Jähriger mit seinem Auto kurz nach 19 Uhr rückwärts von einem Grundstück in die Straße einfahren wollte, bremste die Frau ihr Zweirad derart stark ab, dass sie die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 67-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.

