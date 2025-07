Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer schwerverletzt

Wenden (ots)

Am Donnerstag den 03.07.2025 kam es gegen 15:00 Uhr auf der Uferstraße in Wenden-Möllmicke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer bog nach rechts ab, geriet in der Kurve ins Rutschen und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden PKW. Der 13-Jährige verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell