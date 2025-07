Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frau bei Einbruch in Wohnmobil erwischt

Olpe (ots)

Eine 51-Jährige wurde am Sonntagabend (6. Juli) auf frischer Tat bei einem Einbruch erwischt. Zeugen hatten sie gegen 21 Uhr dabei beobachtet, wie sie in ein Wohnmobil auf dem Stellplatz am Hallenbad in Olpe einbrechen wollte. Als die Zeugen die Frau daraufhin ansprachen, flüchtete sie vom Tatort. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten jedoch die 51-Jährige im Rahmen der Fahndung antreffen und brachten sie zur Polizeiwache. Am Tatort fanden die Beamten auch eine Handtasche, die einer Geschädigten zuvor in einem gastronomischen Betrieb in Olpe entwendet wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell