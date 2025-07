Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall auf L711 - Motorradfahrer leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Freitag (04. Juli) kam es um 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Neuenkleusheim und Kruberg. Ein 41-jähriger Motorradfahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Straße ab und stürzte einen kleinen Abhang hinunter. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

