POL-LG: Korrektur -> Wrestedt, OT. Wieren - "Dauerläuten" - Kirchenglocken nach Blitzeinschlag in Dauerbetrieb

... "Leute, Leute" anbei die Korrektur eines Teils der heutigen Pressemitteilung (o; :

Wrestedt, OT. Wieren - "Dauerläuten" - Kirchenglocken nach Blitzeinschlag in Dauerbetrieb

Vermutlich aufgrund eines Blitzeinschlags in die Alte Kirche in Wieren in der Wiesenstraße kam es in der Nacht zum 23.06.25 zu einem Defekt der Kirchenglocken, so dass diese ab 01:00 Uhr für mehr als eine Stunde dauerhaft läuteten. Die Kirchenvorsteherin konnte in der Folge erreicht werden, so dass die "kirchliche" Ruhe wieder hergestellt werden konnte.

