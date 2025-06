Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Dauerleuten" - Kirchenglocken nach Blitzeinschlag in Dauerbetrieb ++ VW UP-Fahrerin verunfallt und kollidiert mit Baum - schwerste Verletzungen ++ Vandalen trieben ihr Unwesen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.06.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - angeschlossenes Rad aus Carport entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 21.06. auf den 22.06.25 entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Fahrrad, welches sich unter einem Carport in der Straße Am Dorfplatz befand. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Pedelec der Marke Kettler. Es entstand Sachschaden von über 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Preten - Vandalismus und Diebstahl auf Baustellengelände - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht zum 22.06.25 entwendeten Unbekannte mehrere Liter Diesel aus Arbeitsmaschinen von einem Baustellengelände an der Kreisstraße 55. Weiter wurden diverse Scheiben von Baufahrzeugen zerstört und einige mit Farbe beschmiert. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Videoaufzeichnungen wurden durch die Polizei gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Lüneburg - Autofahrer kollidiert mit Radfahrerin

Am 23.06.25 gegen 07:00 Uhr kam es auf der Bleckeder Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Bleckeder Landstraße in Richtung stadtauswärts und bog nach links in die Hügelstraße ab. Hierbei missachtete der Senior einen entgegenkommende 56-jährige Radfahrerin. Diese wurde bei der Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Langenbrügge - VW UP-Fahrerin verunfallt und kollidiert mit Baum - schwerste Verletzungen

Schwerste Verletzungen erlitt eine 89 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW UP in den Mittagsstunden des 23.06.25 bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 270 zwischen Langenbrügge und Bad Bodenteich. Die Seniorin war aus ungeklärter Ursache gegen 12:00 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen. Sie erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Braunschweig geflogen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Für die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Landesstraße 270 bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt werden.

Rosche - Vandalen trieben ihr Unwesen - Erntemaschine beschädigt

Einen Sachschaden von mehr als 2.000 Euro verursachten Vandalen in der Nacht zum 22.06.25 im Bereich eines Felds (neben der Tennisanlage) Malchauer Weg. Dabei besprühten die Täter zwischen 01:00 und 05:00 Uhr eine Erntemaschine mit Schaum eines Feuerlöschers und entleerten einen Ölkanister. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Barum/Bienenbüttel/Oetzendorf - Kartoffelstand/SB-Verkauf-Kasse im Visier - kaum Beute - größerer Schaden

An verschiedenen SB-Kartoffelständen in der Region trieben Unbekannte die letzten Nächte ihr Unwesen. Fast täglich seit dem 18.06.25 waren dabei Unbekannte unterwegs und versuchten sich u.a. in Oetzendorf, Barum und Bienenbüttel. Größere Beute konnte die Unbekannten nicht machen; versuchten jedoch Sachschäden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Handtasche verschwindet - "Uffpasse!"

"Uffpasse und auf die Wertsachen achten!", bittet die Polizei auch die Besucher des Uelzener Weinmarktes. In den späten Abendstunden des 22.06. stahlen Unbekannte bei günstiger Gelegenheit die Handtasche samt Inhalt einer 23-Jährigen beim Aufenthalt auf dem Weinmarkt 2025, in der Bahnhofstraße. Die Polizei veranlasste die Sachfahndung und Sperrung der EC-Karte. Ob die junge Frau "Pfälzischen Wein oder einen Rebensaft aus dem Rhein-Hessischen" getrunken hatte, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt, OT. Wieren - "Dauerleuten" - Kirchenglocken nach Blitzeinschlag in Dauerbetrieb

Vermutlich aufgrund eines Blitzeinschlags in die Alte Kirche in Wieren in der Wiesenstraße kam es in der Nacht zum 23.06.25 zu einem Defekt der Kirchenglocken, so dass diese ab 01:00 Uhr für mehr als eine Stunde dauerhaft läuteten. Die Kirchenvorsteherin konnte in der Folge erreicht werden, so dass die "kirchliche" Ruhe wieder hergestellt werden konnte.

