Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Brand im Kleingartenverein ++ Lüchow - Wechselseitige Körperverletzung ++ Suderburg - Gefährliche Körperverletzung in einer Wohnung ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 20.06.2025

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 18.06. auf den 19.06. brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Käthe-Krüger-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Räume durchsucht. Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Rauchentwicklung in Küche - Mitarbeiter leicht verletzt

Am 19.06.25 gegen 16:25 Uhr kam es in einem Restaurant in der Gaußstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung in der Küche. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Bereich einer Fritteuse zu einer Stichflamme mit starker Rauchentwicklung. Ein Mitarbeiter wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Brandermittlung aufgenommen.

Lüneburg - Brand im Kleingartenverein

Am 19.06.25 gegen 20:45 Uhr kam es in einer Kleingartenkolonie an der Bleckeder Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Durch Zeugen wurde ein brennender Sichtschutzzaun auf dem Gelände gemeldet. Dieser wurde durch die Feuerwehr Lüneburg bekämpft. Durch das Feuer wurden unter anderem der Zaun, ein angrenzendes Spielgerüst, und Baumbestand beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Kollision zweier Radfahrer

Zu einem Unfall mit zwei Radfahrern kam es am 19.06.25 gegen 15:45 Uhr in der Apfelallee in Höhe des dortigen Fußballplatzes. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger die Apfelallee in gerader Richtung, als ein 10-Jähriger von rechts aus einem Seitenweg kommend den Weg kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Wechselseitige Körperverletzung

Am 19.06.25 gegen kurz nach 15:00 Uhr kam es im Amtsweg zu einer Körperverletzung. Zwei 31 und 43 Jahre alte Männer gerieten in einen Streit. Hierbei schlugen und traten beide Männer sich gegenseitig, sodass beide leicht verletzt wurden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dannenberg - Brand durch unbeaufsichtigtes Essen auf dem Herd

Zu einem Kleinbrand in einer Küche kam es am 19.06.25 gegen 15:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet unbeaufsichtigtes Essen auf einem Herd in Brand, sodass es zudem zu einer starken Rauchentwicklung kam die durch Nachbarn wahrgenommen wurde. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür aufgebrochen und der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Suderburg - Gefährliche Körperverletzung in einer Wohnung

Am 19.06.25 gegen 22:00 Uhr kam es in einer Wohnung in der Hauptstraße zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte ein 24-Jähriger gewaltsam in die Wohnung eines 25-Jährigen, wodurch es in der Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei nutzte der 24-Jährige mutmaßlich ein Schlagwerkzeug und verletzte den 25-Jährigen damit. Die Polizei ermittelt.

Uelzen, OT. Riestedt - Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Zu einer sexuellen Belästigung einer Frau soll es am 16.06.25 gegen 14:00 Uhr in der Dannenberger Straße an einem Feldweg gegenüber der Hausnummer 1 gekommen sein. Ein bisher unbekannter Mann soll an der Örtlichkeit eine Frau angesprochen und unter anderem an ihrer Kleidung gezogen haben. Die Frau wehrte sich, sodass der Mann die Flucht ergriff. Die Polizei Uelzen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Fall nach Zeugen zu dem Vorfall.

Personenbeschreibung:

- Männlich - dunklerer Teint - circa 180cm groß - 30-40 Jahre alt - Vollbart (nicht sehr lang) - schwarze Handschuhe - schwarzes Basecap - schwarze Hose und T-Shirt - weiße Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell