Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf - Schwerer Verkehrsunfall an Ampelkreuzung - Lkw schiebt Pkw unter weiteren Lkw - drei Schwerverletzte ++

Lüneburg (ots)

Am 19.06.25 gegen 12:20 Uhr kam es an der Kreuzung Artlenburger Landstraße Ecke Dorfstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich ein Lkw und ein Pkw Ford Fiesta auf der Artlenburger Landstraße in Fahrtrichtung Lüneburg. In Höhe der dortigen Ampel mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt halten oder mindestens ihre Geschwindigkeit reduzieren. Dies erkannte ein nachfolgender 54-jähriger Fahrer eines Lkw zu spät, sodass es zu einer Kollision kam und in der Folge der Pkw Ford Fiesta unter den davor befindlichen Lkw geschoben wurde. Die drei Insassen des Pkw (2x weiblich, 1x männlich) wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus diesem befreit werden. Die 21-jährige Fahrerin und ihre beiden Mitinsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 54-jährige Fahrer des auffahrenden Lkw wurde leicht verletzt. Neben Notarzt und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Verletzten wurde die Artlenburger Landstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung dauert auch zum jetzigen Zeitpunkt noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell