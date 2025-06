POL-LG: ++ Lüneburg - Spiegelgläser und Rückfahrkamera entwendet - Hinweise ++ Weste, OT. Oetzendorf - Münzgeld an Kartoffelstand/SB-Verkauf gestohlen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 18.06.2025

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb erwischt

Am 17.06.25 gegen 14:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Straße Am Alten Eisenwerk zu einem Ladendiebstahl. Ein 43-Jähriger füllte seinen Rucksack mit diversen Artikeln und bezahlte an der Kasse lediglich ein Teil. Dies wurde durch den Ladendetektiv beobachtet und der 43-Jährige an seinem Diebstahl gehindert. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Lüneburg - Spiegelgläser und Rückfahrkamera entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 17.06. auf den 18.06.25 entwendeten Unbekannte die Spiegelgläser und die Rückfahrkamera eines abgestellten Pkw BMW. Dieser befand sich zum Tatzeitraum geparkt in der Feldstraße. Es entstand Sachschaden von gut 1500 Euro. Im Stadtgebiet Lüneburg kam es in der vergangenen Nacht zu weiteren gleichgelagerten Taten. Unter anderem im Wilschenbrucher Weg, in der Bertha-von-Suttner-Straße und der Gravenhorstraße.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Melbeck - Brand eines Unterstandes

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 17.06.25 gegen 17:00 Uhr zu einem Brand eines Unterstandes in der Ebstorfer Straße. Der Unterstand, welcher mit einem Schuppen verbunden war, brannte vollständig ab. Zudem entstand Sachschaden an der Außenwand des Schuppens und an einer angrenzenden Eiche. Insgesamt liegt der Schaden bei gut 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall auf der Abbiegespur

Am 17.06.25 gegen 13:00 Uhr kam es auf der Abbiegespur der B4 aus Richtung Barendorf kommend in Richtung Ostumgehung zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines querenden Radfahrers musste eine 52-jährige Fahrerin eine Pkw Toyota bremsen, dies erkannte ein folgender 60-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 4000 Euro.

Adendorf - Einbruch in Schule - Hinweise

In der Nacht vom 17.06. auf den 18.06.25 kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Straße Weinbergsweg. Gegen 02:45 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft zwei dunkel gekleidete Personen, welche sich vom Schulgelände entfernten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und einige Räume durchsucht. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 17.06.25 in der Seerauer Straße. In Höhe des Einkaufsmarktes war eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW gegen 12:00 Uhr einer vor ihr abbremsenden 33 Jahre alten Pkw-Fahrerin ins Fahrzeugheck gefahren. Die 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Unkraut abgeflammt - Zypressen brennen - Zaun beschädigt

"Brandgefährlich: Das Abflammen von Unkraut mit einem Brenner bei trockener Witterung!" Eindringlich mahnt auch die Polizei nochmals, die Unkrautbeseitigung bei der aktuellen trockenen Witterung nicht mit einem Brenner/Feuer vorzunehmen.

Nach verschiedenen Vorfällen in der Vergangenheit (u.a. Brand einer Hausfassade) mussten Passanten /Anwohner mit Wassereimern in den Mittagsstunden des 17.06.25 in der Birkenallee erneut einen Kleinbrand nach Abflammen von Unkraut löschen. Eine Anwohnerin hatte gegen 11:30 Uhr mit einem Brenner Unkraut auf einer Terrasse abgeflammt. Durch Funkenschlag entzündeten sich mehrere Zypressen, so dass durch Hitzeentwicklung auch der obere Teil eines Gartenzauns beschädigt wurde. Durch Wasser konnte der Brand jedoch eigenständig gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Weste, OT. Oetzendorf - Münzgeld an Kartoffelstand/SB-Verkauf gestohlen

An einem SB-Kartoffelstand in Oetzendorf machten Unbekannte in der Nacht zum 18.06.25 zu schaffen. Dabei konnte die Täter gegen 01:30 Uhr mit einem Bolzenschneider das Schloss einer Geldkassette knacken und einen geringen Münzgeldbetrag mitnehmen. Es entstand ein Schaden von gut 80 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Suhlendorf, OT. Wellendorf - elektrisches Weidezaungerät gestohlen

Ein elektrisches Weidezaungerät mit Batterie und Solar-Panel nahmen Unbekannte in der Nacht zum 17.06.25 von einer Wiese/Grünfläche in Wellendorf mit. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

