POL-LG: ++ in Einkaufsmärkte eingestiegen - Täter kommen über das Dach - Zielrichtung Tabakwaren ++ Verkehrsbehinderungen nach technischem Defekt - Bus qualmt ++ Pkw kollidiert mit Baum ...

Presse - 16.06.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - in Einkaufsmärkte eingestiegen - Täter kommen über das Dach - Zielrichtung Tabakwaren - hohe Sachschäden

Hohe Sachschäden von einigen zehntausend Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes in/an zwei Einzelhandelskomplexen/ -filialen in der Boecklerstraße sowie Am Alten Eisenwerk. In beiden Fällen waren die Täter in der Nacht zum 15. bzw. zum 16.06.25 auf die Dächer der Märkte geklettert, hatten dort Einstiegsmöglichkeiten geschaffen und waren in die Märkte gewaltsam eingedrungen. Im Inneren beschädigten die Einbrecher jeweils auch die Sprinkleranlagen sowie Zwischendecken, so dass nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Parallel gelang es den Tätern Tabakwaren abzutransportieren. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Märkte nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Diebstahl aus Wohnhaus

Am 15.06.25 gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Straße Am Bahndamm. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus und entwendeten aus diesem eine Handtasche. Weiter wurde mit einem aufgefundenen Schlüssel das Auto geöffnet und durchsucht. Die Unbekannten flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Bereits in den Abendstunden des 14.06.25 kam es zu einem Raub einer Handtasche in der Bardowicker Straße. Eine bisher unbekannte Person griff gegen 23:00 Uhr nach der Handtasche einer 45-Jährigen, welche diese zunächst festhielt. Nach einem verstärkten Ziehen an der Tasche flüchtete der Täter mit dieser in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von über 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/ Häcklingen - Verkehrsbehinderungen nach technischem Defekt - Bus qualmt

Zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen kam es in den Morgenstunden des 16.06.25 auf der Bundesstraße 4/B 209 - Häcklinger Kreuz. Ein Omnibus Mercedes Citaro hatte gegen 09:30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu qualmen angefangen. Der allein im Bus befindliche Fahrer konnte das Fahrzeug stoppen und mit einem Feuerlöscher einen Brand verhindern. Aus dem Motorraum trat großflächig Öl aus, so dass in der Folge die Feuerwehr, die AGL sowie eine Spezialfirma zur Reinigung zum Einsatz kamen. Die Polizei leitete Verkehrsumleitungsmaßnahmen ein.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Zeugen nach Körperverletzung auf Schützenfestplatz gesucht

Zu einem Streit mit anschließender Körperverletzung kam es in den frühen Morgenstunden des Pfingstmontags (09.06.25) auf dem Schützenfestplatz, Stegel 1, in Woltersdorf. Zwei 24 und 37 Jahre alte Männer waren gegen 03:15 Uhr in Streit geraten, so dass es zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei schlugen und traten die Männer aufeinander ein. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Dabei soll auch noch mindestens eine weitere Person gewesen sein. Parallel waren beide Beteiligte stark alkoholisiert. Zur Rekonstruktion der jeweiligen Tathandlungen sucht die Polizei mögliche Zeugen. Diese setzen sich bitte mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-237 bzw. -215, in Verbindung.

Clenze - Auseinandersetzung zwischen Nachbarn

Am Abend des 15.06.25 kam es auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Ein 41-Jähriger warf ein Stück Holz in Richtung einer 37-Jährigen, sodass diese leicht verletzt wurde. Die 37-Jährige warf in Richtung des 41-Jährigen mit zwei Holzlatten, sodass dessen Jacke beschädigt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Jameln, OT. Breselenz - Pedelecs aus Schuppen entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 14.06 auf den 15.06.25 entwendeten Unbekannte zwei Pedelecs (Marken: Velo de Ville und Victoria) aus einem Schuppen in der Riemannstraße. Hierfür wurde ein Vorhängeschloss eines Schuppens zerstört. Es entstand Sachschaden von knapp 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gusborn, OT. Groß Gusborn - Vorfahrt genommen - fünf Leichtverletzte

Am 15.06.25 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 256 zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw VW beabsichtigte aus der Straße Bremsenberg kommend die L256 zu queren. Hierbei missachtete er einen bevorrechtigten Pkw BMW, welcher sich bereits auf der L256 befand und in Richtung Groß Gusborn unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 20-Jährige und seine drei Mitinsassen wurden leicht verletzt. Auch die 69-jährige Fahrerin des Pkw BMW wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von über 30.000 Euro.

Uelzen

Ebstorf/Wessenstedt - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrerin schwerverletzt durch Feuerwehr geborgen - Schwächeanfall als möglich Ursache

Schwere Verletzungen erlitt eine 76 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Toyota in den Nachmittagsstunden des 16.06.25 auf der Kreisstraße 20 zwischen Ebstorf und Wessenstedt. Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls war die Toyota-Fahrerin gegen 14:00 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr "schnitten" die schwerverletzte Frau aus dem Fahrzeug. Sie wurde ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Neben verschiedenen Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro.

Uelzen - Wandlampe zerstört - Hinweise

Am 15.06.25 zwischen 16:00 und 17:30 Uhr zerstörten unbekannte das Glas einer Wandlampe an einem Praxisgebäude in der Oldenstädter Straße. Es entstand Sachschaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

