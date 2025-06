Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Paketfahrzeug entwendet und damit Unfall verursacht - Zeugen gesucht ++ Stroh in Brand gesetzt - Verursacher alkoholisiert ++ mit Pflasterstein Scheibe eines Baumarktes beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.06.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung beim gemeinsamen Trinken

Am 12.06.25 gegen 22:30 Uhr kam es vor einem Kiosk in der Straße Bei der Abtspferdetränke zu Streitigkeiten. Zwei 36 und 42 Jahre alte Männer konsumierten zunächst gemeinsam Alkohol. In der Folge gerieten sie in einen Streit, sodass es zu einer Bedrohung zum Nachteil des 42-Jährigen kam. Der 36-jährige Verursacher erhielt daraufhin einen Platzverweis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am 12.06.25 zwischen 14:00 und 14:15 Uhr befand sich eine 69-jährige Seniorin in einem Geschäft in der Grapengießerstraße. Während des Einkaufens wurde ihr durch Unbekannte die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Es entstand Sachschaden von mehr als 100 Euro.

Lüneburg - Paketfahrzeug entwendet und damit Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Am 12.06.25 gegen kurz vor 19:00 Uhr ließ ein Paketbote seinen Transporter mit laufendem Motor in der Marcus-Heinemann-Straße stehen. Eine bisher unbekannte Person nutzte die Gelegenheit und entwendete das Fahrzeug. Dies konnte nach einiger Zeit im Nahbereich festgestellt werden. Es fehlten jedoch einige Pakete oder sie wurden beschädigt. Weiter wurde mit dem Fahrzeug eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Eisenbahnweg begangen. Dort wurde der bisher unbekannte Fahrer von Zeugen beobachtet, wie er ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigte und in der Folge fußläufig flüchtete. Es entstand Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Südergellersen - Einbruch auf landwirtschaftlichem Gehöft - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 11.06. auf den 12.06.25 brachen Unbekannte eine Tür eines Gebäudes auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Straße Südergellerser Weg auf. Aus dieser wurden Kettensägen der Marke Stihl entwendet. Es entstand Sachschaden von gut 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow, OT. Klennow/Dolgow - Stroh in Brand gesetzt - Verursacher alkoholisiert

In einem Schuppen gelagertes Stroh setzte ein 54-Jähriger in den späten Abendstunden des 12.06.25 in Klennow/Dolgow in Brand. Dabei griff das Feuer gegen 23:30 Uhr auch auf den Holzverschlag über. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Bei dem Mann wurde eine Alkoholisierung von 1,49 Promille festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Uelzen

Uelzen - mit Pflasterstein Scheibe eines Baumarktes beschädigt

Sachschaden in Höhe von gut 700 Euro entstand in der Nacht zum 13.06.25 an der Glasscheibe zum Lager eines Baumarktes in der Bahnhofstraße. Diese wurde mit einem Pflasterstein beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

