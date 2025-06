Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13.06.- 15.06.25 ++

Presse - 13-15.06.2025 ++

Trunkenheitsfahrten in Lüneburg und Landkreis

Lüneburg

In der Theodor-Heuss-Str. wird ein 33- Jähriger mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz kontrolliert. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von 2,06 Promille. Weiter besteht durch eine Urinprobe der Verdacht hinsichtlich der Beeinflussung durch Drogen.

B 209 Bereich Embsen - Verkehrsunfall unter Einfluss

Am 14.06.2025 kommt kommt gegen 23:14 Uhr ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw auf der Bundesstraße 209 von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

Adendorf Verkehrsunfall unter Einfluss

Zu viel Alkohol hat ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw in Adendorf am Sonntag gegen 04:30 Uhr, so dass er versuchte einen Kreisverkehr geradeaus zu überfahren. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,05 Promille. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Adendorf

Eine weitere Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol wurde bei einer Kontrolle eines 21-jährigen Fahrers eines Pkw in der Dorfstraße festgestellt. Hier ergibt der Atemalkoholtest einen Wert von 0,68 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Pkw Skoda eines Zeitungsboten entwendet

In der Nacht vom 13.06.2025 auf den 14.06.2025 wurde einem Zeitungsboten, beim Ausliefern der Zeitungen, ein Skoda Citigo entwendet. Eine bisher unbekannte Person nutzte die Gelegenheit das mit laufendem Motor stehende Fahrzeug zu entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Lagerräumlichkeiten

In der Nacht vom 13.06 zum 14.06 drangen unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten eines Lagers in der Goseburgstraße ein. Beim Einbruchsversuch wurde Alarm ausgelöst, so dass flüchteten.

Uelzen

Alkoholfahrten

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer wird Freitagnacht durch die Polizei kontrolliert. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen wird bei einem 63-jährigen Pkw-Fahrer ein Wert von 1,27 Promille festgestellt. Ihm wird eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Einbruch

In ein Einfamilienhaus in Himbergen im Forstweg wurde am Samstag zwischen 08:00 und 16:45 Uhr eingebrochen. Die Bewohner des Hauses waren nicht zu Hause. Es wurden mehrere Räume im Haus durchsucht und Schmuck gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Trebel

Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte haben sich am Freitagabend gegenüber einer Seniorin als fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgegeben und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter gaben sich zunächst telefonisch nach der bekannten Betrugsmasche als Polizeibeamte aus. Einer der Täter suchte dann die Frau zuhause auf. Während ein weiterer Täter mit der Frau weiterhin am Telefon sprach und sie ablenkte, stahl der Mann den von ihr zur angeblichen Sicherung bereitgelegten Schmuck und flüchtete. Der Täter war etwa 1,70 Meter groß und etwa 40 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare, braune Augen, ein gepflegtes Erscheinungsbild und war von schlanker Statur. Bekleidet war der Mann mit langärmliger Oberbekleidung, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen. gewesen sein, er trug eine Mütze, ein dunkles Oberteil und Jeans. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lüchow unter der Rufnummer 05841 122-215 zu melden.

