Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt ++ Uelzen - auf Pkw aufgefahren - vier Verletzte ++ Bad Bevensen - Bank und Stein in Kurpark beschmiert ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.06.2025

Lüneburg

Lüneburg - Rucksack geraubt - Täterin festgestellt

Am 16.06.25 gegen 15:42 Uhr kam es in der Stöteroggestraße zu einem Raub. Eine zunächst unbekannte Beschuldigte verfolgte nach bisherigen Erkenntnissen einen 58-Jährigen und schubste diesen zu Boden. Anschließend nahm die Frau den Rucksack des Mannes an sich und durchsuchte diesen. Der 58-Jährige wurde durch den Sturz zu Boden verletzt. Im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich konnte die 47-jährige Beschuldigte angetroffen werden.

Dahlenburg - Mit Flasche geschmissen

Am 16.06.25 gegen 20:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Lüneburger Landstraße zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Ein 44-Jähriger warf nach einem Streit eine gefüllte Flasche Vodka in Richtung eines 40-Jährigen, welche diesen nur knapp verfehlte und er somit nicht verletzt wurde.

Lüneburg - Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Am 16.06.25 kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Blücherstraße. Eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw VW missachtete beim Rechtsabbiegen aus der Blücherstraße in die Straße Munstermannskamp einen von rechts kommenden 20-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte in der Folge und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden von über 1000 Euro.

Dahlenburg - Autofahrer begeht diverse Straftaten

In der Nacht zum 17.06.25 kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw Audi in der Bleckeder Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Weiter besaß er keine Fahrerlaubnis, das Fahrzeug war nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen gehörten ursprünglich an ein anderes Fahrzeug. Eine kleine Menge Betäubungsmittel befanden sich ebenfalls im Auto. Entsprechende Strafverfahren gegen den 33-Jährigen wurden eingeleitet.

Lüneburg - Unfall zwischen Melbeck und Häcklingen

Am 17.06.25 gegen 07:40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4 zwischen Melbeck und dem Häcklinger Kreisel zu einem Verkehrsunfall. Zwischen einem Pkw Tesla und einem Pkw VW kam es zu einer Kollision in Fahrtrichtung Häcklinger Kreisel. Die Fahrbahn in Richtung Häcklinger Kreisel musste daraufhin für gut eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - auf Pkw aufgefahren - vier Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den späten Nachmittagsstunden des 16.06.25 auf der Bundesstraße 71 zwischen Uelzen und Hanstedt II. Ein 30 Jahre alter Fahrer hatte mit seinem Pkw in Richtung Hanstedt II aufgrund technischer Probleme am rechten Fahrbahnrand halten müssen. Eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda bemerkte dieses nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw des 30-Jährigen auf. Durch die Stärke der Kollision wurden die beiden Fahrer/Fahrerin der beteiligten Fahrzeuge sowie zwei weitere 25 und 3 Jahre alte Insassinnen im Skoda zum Teil schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Städtische Klinikum verbracht. Die weiteren Ermittlungen zu Unfallursache dauern an. Der Sachschaden wird mit mehr als 25.000 Euro beziffert.

Bad Bevensen - Bank und Stein in Kurpark beschmiert

Einen Sachschaden von gut 1.000 Euro verursachten Vandalen im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 13. Und 15.06.25 in Kurpark in der Dahlenburger Straße. Dabei wurden vier Sitzbänke sowie ein Stein mit blauer Farbe beschmiert und eine Sitzbank angekokelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

