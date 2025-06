Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw BMW M240i Cabrio, Farbe orange, gestohlen ++ "betrunken herumgepöbelt" - in Gewahrsam genommen ++ Stroh(-ballen) in Brand gesetzt ++ Brand eines Gasgrills - Gebäudefassade beschädigt

Lüneburg (ots)

Presse - 19.06.2025 ++

Lüneburg

Handorf - Pkw BMW M240i Cabrio, Farbe orange, gestohlen

Einen hochwertigen Pkw BMW 240i, Farbe orange, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 19.06.25 aus einem Carport im Heidkamp. Dabei konnten die Täter vermutlich gegen 03:20 Uhr das Fahrzeug öffnen, starten und mit diesem wegfahren. Die Polizei leitete überörtliche Fahndungsmaßnahmen ein. Es entstand ein Schaden von mehr als 35.000 Euro.

Lüneburg - "betrunken herumgepöbelt" - in Gewahrsam genommen

Einen betrunkenen 37-Jährigen nahm die Polizei in den Nachtstunden zum 19.06.25 zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der Mann hatte gegen 02:10 Uhr Am Berge lautstark herumgepöbelt und mit Glasflaschen um sich geworfen und sich ein Streitgespräch mit einem Jugendlichen geliefert. Dabei wurde der 37-Jährige auch handgreiflich. Neben der Ingewahrsamnahme leitete die Polizei auch ein Strafverfahren wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung gegen den Mann ein.

Lüneburg - Brand eines Gasgrills - Gebäudefassade beschädigt

Zum Brand eines Gasgrills kam es in den frühen Abendstunden des 18.06.25 auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Töbingstraße. Dabei kam es gegen 18:00 Uhr vermutlich während des Betriebs des Grills zum Brand, so dass das Feuer auch die Gebäudefassade und ein Schuppendach übergriff. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Dahlem - betrunken mit Kleinkraft-Pkw verunfallt - 2,0 Promille gegen Baum

Mit einem Baum kollidierte ein 24 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraft-Pkw Fiat (mit Versicherungskennzeichen) auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Dahlem und Marienau in den Abendstunden des 18.06.25. Der Fahrer war vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn (Atemalkohol von 2,0 Promille) abgekommen. Durch den Aufprall wurde der Baum entwurzelt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Die Geldbörse einer 85-Jährigen stahlen Unbekannte in den Vormittagsstunden des 18.06.25 in einem Einkaufsmarkt in der Dannenberger Straße. Dabei nutzten die Diebe gegen 10:45 Uhr eine günstige Gelegenheit und griffen sich die Börse aus dem Einkaufswagen der Seniorin. Es entstand ein Schaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 18.06.25 in der Tannenbergstraße. Dabei stellte sich gegen 11:20 Uhr heraus, dass der Mann aus Plön (Schleswig-Holstein) unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum von Cannabis am Vorabend wurde eingeräumt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Einen mit einem Kettenschloss an einem Fahrradbügel angeschlossenen E-Scooter stahlen Unbekannte im Verlauf des Vormittags des 18.06.25 am Uelzener Bahnhof. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Soltendieck, OT. Bockholt - Stroh(-ballen) in Brand gesetzt

Vermutlich insgesamt vier Strohballen bzw. Teile davon setzten vermutlich zwei Kinder in den Nachmittagsstunden des in der Feldmark, An der Sandkuhle, in Brand. Es entstand dabei gegen 15:00 Uhr eine kleinere Rauchentwicklung sowie ein Gesamtschaden von gut 200 Euro. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell