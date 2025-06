Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizeieinsatz nach inner-familiären Konflikt ++ Bewohner "schließt" sich in Wohngebäude und droht den Einsatz von Schusswaffe an ++ Person durch Polizei überwältigt ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Gusborn, OT. Siemen

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es im Verlauf des 19.06.25 in der Ortschaft Siemen (LK Lüchow-Dannenberg). Die örtliche Polizei wurde am Morgen nach einem inner-familiären Konflikt zu der betreffenden Wohnanschrift in Siemen gerufen. Nach einem kurzen Gesprächskontakt begab sich der 59 Jahre alte Bewohner wieder in das Wohngebäude. Seine Lebensgefährtin blieb draußen bei den alarmierten Polizeibeamten. In der Folge drohte der Mann aus dem Gebäude den Einsatz einer Schusswaffe gegen andere bzw. auch sich selbst an. Recherchen ergaben, dass der Mann legal (als Jagdberechtigter) im Besitz von min. zwei Schusswaffen ist.

Die Polizei sperrte in der Folge den weiteren Grundstücksbereich weiträumig ab. Spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion und in der Folge Spezialkräfte der Polizei Niedersachsen übernahmen die weitere Gesprächsführung mit dem Mann, so dass dieser am Abend in dem Wohngebäude überwältigt werden konnte. Dabei erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Mann wurde in der Folge in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Langwaffen des Mannes wurden durch die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell