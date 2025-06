Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20.06.25-22.06.25 ++

Lüneburg (ots)

Presse 20.06.25-22.06.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn

Am 20.06.2025 gerieten im Ortsteil Bockelsberg zur Mittagszeit ein 46-jähriger Mann und sein 16-jähriger Sohn aneinander. Nach einem Streitgespräch schlug der Sohn dem Vater mehrfach mit der Hand gegen den Nacken. Im Hausflur wurde der Vater weiter drangsaliert. Da dieser Zwist schon länger anhält, verließ der Aggressor bis zum Abend die Wohnung.

Lüneburg - Körperverletzung im Schnellimbiss

In einem Lüneburger Fastfood-Restaurant stritten sich am 21.06.2025, gegen 01:10 Uhr, zwei Männer (25 und 36 Jahre alt), da der Jüngere bei dem Älteren eine kleine Packung Sauce auf dem Arm platzierte. Ein Wort ergab daraufhin das andere und im weiteren Verlauf schubste der 25-jährige den 36-jährigen zu Boden. Hierbei verletzte sich das Opfer am Knie.

Bleckede - Räuberische Erpressung in Tankstelle

Am 21.06.2025 wurde gegen 08:10 Uhr die Kassiererin einer Tankstelle in Bleckede von einem 15-jährigen maskierten Jugendlichen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe der Einnahmen genötigt. Nach Vollendung der Tat konnte der Täter noch in der Nähe des Tatorts durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Lüneburg - Ladendiebstahl in der Altstadt

Am 21.06.2025, gegen 17:30 Uhr, entwendeten zwei Jugendliche (14 und 17 Jahre) und ein Heranwachsender (18 Jahre) aus einem Supermarkt in der Altstadt gemeinschaftlich mehrere Lebensmittel. Um nicht aufzufallen, versuchten sie Teile der Ware offiziell zu bezahlen. Der Sicherheitsdienst hatte den Diebstahl jedoch schon vorher bemerkt. Alle drei bekamen ein Jahr Hausverbot und müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Lüneburg - Drohung mittels Teleskopschlagstock

Am 21.06.2025, gegen 23:20 Uhr, bedrohte ein 31-jähriger Mann das 27-jährige männliche Opfer, nachdem dieses den Beschuldigten bei einer Feier auf einem Spielplatz in der William-Watt-Straße darauf hinwies eine ebenfalls anwesende Frau nicht dauerhaft anzusprechen, obwohl diese ein Gespräch ablehnte. Da die Bedrohung vom Opfer sehr ernst genommen wurde, floh dieses vom Tatort.

Dahlenburg - Misslungener Aufbruch eines Snack-Automaten

Am 22.06.2025, gegen 01:00 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte Täter den Snack-Automaten in der Lüneburger Landstraße mittels Stemmeisen aufzubrechen. Nur durch das Erscheinen zweier Zeugen am Tatort ließen die beiden Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Dahlenburg unter der Rufnummer 05851 / 979440 entgegen.

Lüneburg - Tritte am Stint

Am 22.06.2025, gegen 02:55 Uhr, beleidigte ein 19-jähriger Mann im Bereich des Lüneburger Stintmarktes eine 22-jährige Frau, nachdem diese sich geweigert hatte ihm Bilder zuzusenden. Eine ebenfalls 22-jährige habe sich dann dazwischen gestellt, um die Situation zu schlichten. Der 19-jährige ließ sich jedoch nicht von ihr beruhigen. Stattdessen trat er ihr so stark in die Rippen, dass sie stürzte und sich das Knie verletzte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter angetroffen werden. Er erhielt für den restlichen Abend einen Platzverweis für die Örtlichkeit und muss sich nun wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Garage

Am 22.06.2025, gegen 05:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann bei dem 30-jährigen Geschädigten in die Garage einzubrechen und etwas zu entwenden. Nachdem der Täter die Garage bereits durch gewaltsames Ziehen öffnen konnte und in diese hineinging, erschien der Geschädigte, aufgeschreckt durch den Lärm, vor Ort. Der Täter versuchte daraufhin den Geschädigten zu schlagen. Dieser konnte jedoch ausweichen und selbst kurzfristig auf den Täter einwirken. Anschließend flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung.

Uelzen

Streitigkeiten

Am frühen Freitagabend gerieten in Uelzen, Mühlenstraße, ein 23- jähriger und ein 37-jähriger in Streit. Auslöser war eine zuvor begangene Beleidigung. Der 23-jährige sprühte seinem Kontrahenten Reizstoff ins Gesicht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Körperverletzung

Freitagnacht kam es in Bad Bevensen, Brückenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Fünf Jugendliche/junge Erwachsene wurden vom 51-jährigen Opfer ermahnt, als dieser sie sieht, wie sie einen Toilettenwagen beschädigen. Die fünf Personen treten dann auf das Opfer ein und beschädigen dessen Brille. Im Tumult wird noch ein 58-jähriger geschlagen. Auch seine Brille wird beschädigt.

Diebstahl aus PKW

Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines in Uelzen, am Fischerhof, geparkten PKW eingeschlagen und ein Rucksack entwendet.

Trunkenheitsfahrt

Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde in Schwienau ein 35-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann nun los und ein Strafverfahren erwartet ihn auch noch.

Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der L 233, zwischen Velgen und Oetzfelde zu einem Verkehrsunfall. Ein vorausfahrender 64-jähriger bremst aus bislang unbekannter Ursache seinen PKW stark ab und eine nachfolgende 22-jährige fährt trotz Vollbremsung auf den PKW auf. Der Sachschaden an beiden PKW beträgt ca. 8000 Euro.

Körperverletzung

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 51-jähriger Mann von einem 38-jährigen in Uelzen, in der Bahnhofstraße, geschlagen. Täter und Opfer sind der Polizei bereits gut bekannt.

Gefährliche Körperverletzung

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr, geraten in Uelzen ein 39-jähriger und sein 42-jähriger Besucher aneinander. Beide verletzen sich dabei und müssen im Klinikum behandelt werden.

Sachbeschädigung

Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, hindert ein 21-jähriger in Uelzen, Hammersteinplatz, einen PKW an der Weiterfahrt, indem er sich vor den PKW stellt. Ein 22-jähriger kommt dazu und schlägt unvermittelt auf die Motorhaube. Der PKW wird dabei beschädigt. Kurze zeit später beleidigt der 21-jährige drei Frauen in einem anderen PKW.

Brand im Stadtwald

Am Samstagmittag kam es in Uelzen, Stadtwald zu einem Kleinbrand im Wildgehege, der durch den Förster und aufmerksame Spaziergänger schnell gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Ermittlungen hierzu laufen.

Beleidigung

Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme zu einer Körperverletzung wurden die aufnehmenden Beamten in Uelzen, Gudesstraße durch den 38-jährigen Beschuldigten beleidigt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Beleidigung

Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, beleidigte ein 22-jähriger einen 35-jährigen in Uelzen, Gudesstraße. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der 22-jährige dann auch die aufnehmenden Beamten. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Verkehrsunfall

Am Samstagmittag kommt es in Altenmedingen, Dorfstraße (L 232), zu einem Verkehrsunfall. Ein vorausfahrender 48-jähriger bremst, um auf ein Grundstück zu fahren. Eine nachfolgende 22-jährige PKW-Fahrerin bemerkt dies zu spät und fährt auf den PKW auf. Durch den Aufprall wird der 48-jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8500 Euro.

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 18:40 Uhr, kommt es in Uelzen, Meyerholztunnel zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrern. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer überholt ein anderes Rad, befährt dabei die dortige Gegenspur und übersieht dabei eine entgegenkommende 27-jährige Radfahrerin, die nur noch leicht ausweichen kann. Es kommt zu einem Zusammenstoß und der 13-jähige verletzt sich so, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Körperliche Auseinandersetzungen auf einer Abschlussfeier in Lüchow

Am Freitag kam es gegen Abend auf einer Abschlussfeier in Lüchow im Rahmen von Streitigkeiten zu mehreren Körperverletzungen und Beleidigungen zwischen mehreren beteiligten Personen. Im Rahmen der Auseinandersetzungen wurden drei Personen leicht verletzt und drei weitere Personen beleidigt.

Gefährliche Körperverletzung auf dem Schützenfest Lüchow

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschoss der bislang unbekannte Täter eine Person mit einem weißen Kunststoffprojektil, vermutlich aus einer Airsoftwaffe. Die betroffene Person wurde im Gesicht getroffen und verspürte Schmerzen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lüchow unter 05841/122-0 entgegen.

Diebstahl von Heckleuchten eines Wohnwagenanhängers

Die bislang unbekannten Täter entwendeten im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen beide Heckleuchten eines auf einem Schützenfest abgestellten Wohnwagenanhängers. Das Heck und die Seite des Anhängers weisen zudem Kratzspuren auf, welche durch einen unbekannten Gegenstand verursacht wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lüchow unter 05841/122-0 entgegen.

Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle in Dannenberg

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen öffnete ein bislang unbekannter Täter zunächst gewaltsam das Einfahrtstor zum Gelände einer Lagerhalle, anschließend das Tor zur Lagerhalle und entwendete aus dieser diverse Kupferkabel.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lüchow unter 05841/122-0 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse beim Aldi-Markt in Dannenberg

Am Samstagmorgen entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse der Geschädigten aus deren offener Handtasche, während diese ihren Einkauf im ALDI-Markt tätigte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lüchow unter 05841/122-0 entgegen.

Brand eines Treckers bei Hohenvolkfien

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagnachmittag eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger bei Hohenvolkfien in Vollbrand. Diese wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person und Sachschaden an einem Spargelstand

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Führer rückwärts gegen einen Spargelstand gefahren ist. Eine Person, welche sich währenddessen in dem Spargelstand befunden hat, wurde hierdurch leicht verletzt. Der 59-Jährige Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Im weiteren Verlauf konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da bei ihm Atemalkoholgeruch und körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde eine Blutprobe durchgeführt. Weiterhin wurde die Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

Brand im Waldgebiet an der L253 zwischen Göhrde und Hohenfier

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät am Samstagabend eine Fläche von circa 600 Quadratmetern Waldboden in Brand.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lüchow unter 05841/122-0 entgegen.

Körperliche Auseinandersetzung beim Sackgassenfest im Dannenberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es bei der Veranstaltung "Sackgassenfest" in Dannenberg zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen drei stark alkoholisierten männlichen Personen gekommen. Eine genaue Sachverhaltsklärung war auf Grund des Alkoholisierungsgrades nicht möglich.

Verkehrsunfall - Pkw fährt in Hauswand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrzeugführer nach links abbiegen wollte. Der Abbiegevorgang gelang vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss nicht und der Fahrzeugführer fuhr geradezu in eine Hauswand. Dort erlitt die im Nebenraum schlafende Zeugin einen Schock. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell