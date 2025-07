Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall im Gegenverkehr - in der Einbahnstraße!

Lennestadt (ots)

Am Freitag (04. Juli) kam es um kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der "Hangstraße" in Grevenbrück. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße befahren. Dabei kam es in einer eingeschränkt einsehbaren Kurve zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW einer 30-Jährigen. Diese verletzte sich durch die Kollision leicht. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

