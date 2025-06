POL-BOR: Bocholt - Leichenwagen angefahren und geflüchtet

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Gronauer Straße; Tatzeit: 19.06.2025, 02.10 Uhr; In Geschäftsräume eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Rhede. Die Täter gelangten in das Innere des Gebäudes an der Gronauer Straße, nachdem sie sich gewaltsam an einer Eingangstür zu schaffen gemacht hatten. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Hinweise erbittet das ...

