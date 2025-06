Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, B54;

Unfallzeit: 19.06.2025, 11.05 Uhr;

Eine schwer- und eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in Gronau-Epe ereignet hat. Ein 79-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden fuhr mit seinem Krad die B54 in Richtung Niederlande. In Höhe des Parkplatzes Gronau-West bemerkte er offenbar zu spät, dass eine vor ihm fahrende 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Horstmar verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Der Niederländer erlitt schwere Verletzungen, die Frau aus Horstmar verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Der Rettungsdienst brachte den Kradfahrer in ein niederländisches Krankenhaus. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und das Splitter- und Trümmerfeld auf der Fahrbahn. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell