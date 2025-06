Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit E-Scooter

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Franzstraße;

Unfallzeit: 19.06.2025, 21.40 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Donnerstag eine 58-jährige Bocholterin bei einem Verkehrsunfall. Die Frau war mit ihrem Pedelec in Bocholt auf der Franzstraße in aufsteigender Richtung unterwegs. Unvermittelt fuhr hinter einem geparkten Pkw eine E-Scooter-Fahrerin auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin zu Fall kam. Die Frau mit dem E-Scooter gab der Geschädigten daraufhin falsche Personalien an und entfernte sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell