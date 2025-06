Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schloßstraße/Wallstraße;

Unfallzeit: 18.06.2025, 15.15 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Mittwochnachmittag ein 11-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Der junge Ahauser war gemeinsam mit einem Freund mit dem Fahrrad auf der Schloßstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Wallstraße näherte sich von links ein dunkler Pkw - an der Unfallstelle gilt die "Rechts vor links"-regel. Die Autofahrerin stieß mit einem der zwei Jungen zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Ahauser zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Sein Freund konnte die Straße unverletzt überqueren. Nach dem Unfall ließ die Fahrzeugführerin den Angaben des Kindes zufolge, das Fenster herunter und forderte den Jungen auf, die Straße zu verlassen. Anschließend fuhr sie weiter. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Pkw um einen dunklen Pkw mit Kennzeichen AH gehandelt haben. Am Steuer saß eine Frau mit weißen Haaren. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

