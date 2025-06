Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall davongefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 17.06.2025, 17.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein Unfallverursacher vom Parkplatz des Kuhm-Centers an der Heidener Straße in Borken. Auf dem Parkplatz hatte er am Dienstag zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr einen schwarzen Skoda Octavia angefahren und beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell