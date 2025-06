POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Marschallstraße; Tatzeit: zwischen 14.06.2025, 12.30 Uhr, und 15.05.2025, 10.00 Uhr; Vier Designerstühle gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Diebe verschafften sich am vergangenen Wochenende auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einer Lagerhalle an der Marschallstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb) Kontakt für ...

