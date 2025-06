Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unseriöse Handwerker an der Haustür

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grabenstraße;

Tatzeit: 16.06.2025, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr;

Vorsicht vor unseriösen Handwerkern an der Haustür. Montagmittag erschienen drei unbekannte Männer unangekündigt an der Wohnungstür einer Frau an der Grabenstraße. Sie gaben an, zuvor Malerarbeiten beim Nachbarn durchgeführt zu haben. Man habe noch Restfarbe übrig und könne für den Betrag von 20 Euro spontan den Giebel und Teile des Hauses streichen. Die Gronauerin ging auf das scheinbar verlockende Angebot ein. Nach etwa zwei Stunden erklärten die Männer, mit den Arbeiten fertig zu sein - und forderten nun plötzlich einen Betrag von 7.500 Euro. Die Frau übergab zunächst ein paar hundert Euro. Als die dreisten Handwerker mehr verlangten, drohte sie mit der Polizei. Die Drohung zeigte Wirkung: Das Trio verließ das Grundstück in unbekannte Richtung. Zwei der Täter konnten beschrieben werden: Die erste Person war etwa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hatte eine Halbglatze und trug eine Brille. Sie war bekleidet mit einem Maleranzug. Die zweite Person war ebenfalls etwa 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatte grauschwarze, kurze Haare und war mit einem blau karierten Hemd und einer Jeans bekleidet. Tipps der Polizei zum Schutz vor falschen Handwerkern Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei zu verständigen. Außerdem: Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung vorab angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas-/Stromzählerständen. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer unbedingt selbst heraus! Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite https://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell