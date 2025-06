Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw angefahren und beschädigt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Parkstraße;

Unfallzeit: 12.06.2025, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr;

Einen Audi A6 angefahren haben bislang Unbekannte in Gronau. Donnerstagmittag stand das Auto auf einem Parkplatz an der Parkstraße / Pumpenstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.(sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell