POL-BOR: Bahnhof Reken - Aggressiver Randalierer sorgt für Polizeieinsatz

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt-Mussum, Hardtstraße; Unfallzeit: 16.06.2025, zwischen 05.40 Uhr und 10.40 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein unbekannter Autofahrer an der Hardtstraße in Bocholt. Dort hatte er am Montag zwischen 05.40 Uhr und 10.40 Uhr zuvor einen geparkten blauen Mercedes angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, fuhr ...

mehr