Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kinder verteilen Dank- und Denkzettel an Autofahrer

Borken (ots)

Eine Autofahrerin war mit 45 km/h in einer 30er-Zone unterwegs: Sie war damit am Mittwochmorgen traurige "Spitzenreiterin" bei einer besonderen Verkehrssicherheitsaktion der Kreispolizeibehörde Borken. Das Team der Verkehrsunfallprävention verteilte mit rund 30 Mädchen und Jungen der Hula-Hoop Kindertagesstätte an der Weseler Landstraße in Borken buntbemalte Dank- und Denkzettel an Autofahrende.

Einen solchen Dankzettel und ein Lob erhielten die Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich an die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hielten. Wer allerdings zu schnell fuhr, bekam von den Vorschulkindern einen Denkzettel mit der Botschaft "Bitte fahren Sie beim nächsten Mal langsamer!". In einem anschließenden kurzen Gespräch wies die Polizei auf mögliche Gefahren für Kinder im Straßenverkehr hin. Alle, die zu schnell unterwegs waren, zeigten sich einsichtig.

"Eine tolle Sache", lobte ein Autofahrer die unkonventionelle Kontrolle. Mit der "Dank- und Denkzettelaktion" beteiligte sich auch die Kreispolizeibehörde Borken an der landesweiten Initiative für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, die vom 11. bis zum 18. Juni stattfand. (ld)

