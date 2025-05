Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzrempler auf Discounter-Parkplatz

Espelkamp (ots)

(SN) Wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Geschäftskomplexes an der Gerhard-Wetzel-Straße sucht die Polizei derzeit nach einem bisher unbekannten Autofahrer.

Der Unbekannte, so die Erkenntnisse, versuchte am Montag (5. Mai) zwischen 11 und 12 Uhr mit einem bräunlichen Opel Mokka in Höhe des Lidl-Marktes vorwärts einzuparken und touchierte dabei mit dem rechten Kotflügel einen abgestellten schwarzen Opel Insignia. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein von der Örtlichkeit. Zeugen beschrieben den Autofahrer in einem geschätzten Alter von etwa 60 Jahren und als Brillenträger.

Zeugenhinweise zu ihm oder seinem Pkw bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

