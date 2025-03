Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250312-3-pdnms Technischer Defekt als Ursache für Brand in Restaurant in Nortorf festgestellt

Nortorf (ots)

Nach dem Brand in einem Restaurant in Nortorf am vergangenen Samstag haben die Ermittlungen einen technischen Defekt als Brandursache ergeben. Die schnelle Aufklärung entkräftet Spekulationen über mögliche Brandstiftung in der Bevölkerung. Am Samstagabend, dem 1. März 2025, brach gegen 23:00 Uhr ein Feuer in einem Schuppen aus, der an das Restaurant in der Straße Am Markt in Nortorf angebaut war. Der Schuppen wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Bereits am Dienstag, dem 4. März 2025, konnte der Brandort sowohl von einem Brandermittler der Kriminalinspektion Neumünster als auch von einem unabhängigen Gutachter untersucht werden. Nach eingehender kriminalpolizeilicher und gutachterlicher Brandortbesichtigung wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt im Bereich des abgebrannten Schuppenanbaus für den Ausbruch des Feuers verantwortlich war. Der Vorfall hatte in Nortorf für Verunsicherung gesorgt, da zunächst Befürchtungen über einen möglichen Brandstifter kursierten. Durch die zügigen und gründlichen Ermittlungen konnte diese Sorge nun ausgeräumt werden. Der Brandort wurde bereits an die Versicherung übergeben, sodass mit einer baldigen Wiederaufnahme des Restaurantbetriebs zu rechnen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell