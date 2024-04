Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Wohnungsbrand - Bewohner blieben unverletzt

Freudenstadt (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagmittag in der Karl-von-Hahn-Straße, in einem Mehrfamilienhaus, ein Brand ausgebrochen.

Mit bisherigem Kenntnisstand entfachte sich das Feuer, gegen 13:00 Uhr, im zweiten Obergeschoss, in einer Wohnung im dortigen Küchenbereich. Bereits gegen 13:30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand löschen können. Personen kamen offenbar nicht zu schaden.

Der Sachschaden sowie die konkrete Brandursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

