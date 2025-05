Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Tankstelle gemeldet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Ein bisher unbekannter Täter ist in der Nacht zu Donnerstag in die Joiss-Tankstelle an der Werster Straße eingebrochen.

Den ersten Erkenntnissen nach hatte sich der Unbekannte gegen 2.55 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum der Tankstelle verschafft und daraus offenbar diverse Tabakwaren entwendet. Mit diesen flüchtete er noch vor Eintreffen der Minuten später eintreffenden Streifenwagen in unbekannter Richtung.

Nach Auswertung erster Hinweise, dürfte der Kriminelle bei der Tat eine helle Jacke, eine Jogginghose mit hellen Streifen und Sneaker getragen haben.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Unbekannten dabei beobachtet, wie er sich im Umfeld der Tankstelle aufhielt oder hastig von dort entfernte? Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell