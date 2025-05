Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ehepaar verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf der B 239

Espelkamp (ots)

(SN) Am Dienstagnachmittag ist ein Ehepaar (77, 75) aus Espelkamp bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Bremer Straße (B 239) / Alter Postweg / Alte Waldstraße tödlich verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer erlitt offenbar lebensgefährliche Verletzungen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte der 77-jährige Autofahrer zusammen mit seiner zwei Jahre jüngeren Ehefrau in einem Mercedes den Alten Postweg befahren und offenbar beabsichtigt, auf die B 239 einzufahren. Auf der befand sich zur gleichen Zeit aus Rahden kommend in Fahrtrichtung Espelkamp ein 23-jähriger Mann aus Diepenau am Steuer eines Hyundai. In der Folge kam es gegen 15.57 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zur folgenschweren Kollision beider Autos. Anschließend schleuderten die Fahrzeuge von der Bundesstraße auf einen Gehweg und kamen an einer Hecke zum Stillstand.

Während für das Ehepaar jede Hilfe zu spät kam, erlitt der 23-Jährige offenbar schwerste Verletzungen. Eine Lebensgefahr konnte durch die behandelnden Rettungskräfte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Darum forderte das Notarzt-Team einen Rettungshubschrauber an. Der Diepenauer wurde in der Folge mit "Christoph 13" ins Johannes Wesling Klinikum nach Minden geflogen.

Zur Unfallaufnahme wurde die Örtlichkeit großräumig abgesperrt. Zudem wurde ein VU-Team aus Bielefeld angefordert, auch Kräfte der Feuerwehr rückten zur Unfallstelle aus. Der Verkehr der vielbefahrenen Bundesstraße wird zur Stunde weiterhin abgeleitet. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma angefordert.

