POL-MI: Vermisstensuche beendet: Senior aus Bad Oeynhausen lebt nicht mehr

Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Seit Montagvormittag (05.05.2025) wird in Bad Oeynhausen der 77-jährige Klaus H. vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Letztmalig wurde der Senior aus Bad Oeynhausen am Samstagmorgen von einer Zeugin in Nähe der Eidinghausener Straße gesehen. Nachdem sich am Montag Angehörige bei der Polizei gemeldet hatten, bitten die Beamten nun die ...

