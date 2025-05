Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wirft mit Rollator

Espelkamp (ots)

(SN) Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Dienstagabend in einem Discount-Markt an der Gerhard-Wetzel-Straße. Ein 65-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich der 65-Jährige gegen 20.15 Uhr wartenderweise an einem Leergutautomaten des Lidl-Marktes befunden, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann kam. Infolgedessen schubste der den Espelkamper offenbar zu Boden, warf dessen Rollator auf ihn und versetzte ihm einen Fußtritt. Dabei verletzte sich der Geschädigte leicht, sein Gehwagen nahm Schaden.

Am Folgetag brachte der Geschädigte den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige. Dabei konnte er den Angreifer als etwa 50 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß, bekleidet mit blauem T-Shirt, grauer Jacke und einem Cappy beschreiben. Seine Begleiterin dürfte ebenfalls etwa 50 Jahre alt und 175 cm groß sein sowie blonde, gelockte Haare haben. Die Unbekannten sprachen den Angaben nach in einer fremden Sprache miteinander.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

