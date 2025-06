Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Seniorin beraubt - Täter gesucht

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hindenburgallee;

Tatzeit: 18.06.2025, 11.10 Uhr;

Zu einem Raubüberfall auf eine Seniorin kam es am Mittwochvormittag gegen 11.10 Uhr auf einem Fuß- und Radweg an einer Parkanlage in Ahaus. Der Weg verläuft parallel zur Aa - die Frau war zu Fuß aus Richtung Van-Delden-Straße in Richtung Hindenburgallee unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter Mann auf dem Fahrrad entgegenkam. Auf ihrer Höhe sprang er plötzlich vom Rad ab und versuchte, ihr gewaltsam die Umhängetasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich lautstark, klammerte ihre Tasche an sich und schrie um Hilfe. Der Räuber riss jedoch so heftig am Trageriemen, dass die Seniorin stürzte. Anschließend nahm der Unbekannte die Tasche samt persönlicher Gegenstände und Bargeld an sich und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtpark. Die Geschädigte verletzte sich bei dem Sturz und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Später wurde die Tasche durch einen aufmerksamen Anwohner gefunden - das Bargeld fehlte, die übrigen Gegenstände waren noch vorhanden. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: schwarze Haare, volles Gesicht. Er trug zur Tatzeit einen leuchtend gelben Anorak. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell