Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Festnahmen - über 5000 Euro offene Geldstrafen und Kosten

Görlitz, Bad Muskau (ots)

Dienstag, 3. Juni 2025

Den Anfang machte am gestrigen Tag ein 57-jähriger Pole. Er wurde im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen als Fahrer eines Mercedes Benz am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg zur Strafvollstreckung wegen Diebstahl. Demnach hat der 57-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro sowie Kosten des Verfahrens in Höhe von 81,00 Euro zu zahlen. Ähnlich erging es einem 49- jährigen Landsmann am Grenzübergang in Bad Muskau. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen Urkundenfälschung. Der Pole wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000,00 Euro plus 86,00 Euro Kosten verurteilt. In den Abendstunden überprüften die Beamten einen Moldauer in einem Kleintransporter am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf. Bei ihm ergab die fahndungsmäßige Überprüfung eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft München I wegen Vorbereitung der Fälschung von Geld oder Wertzeichen. Er wurde zu einer Geldstrafe von 2219,50 Euro (einschließlich Verfahrenskosten) verurteilt. Alle drei Männer konnten vor Ort ihre Geldstrafen zahlen und setzen anschließend ihren Weg fort.

