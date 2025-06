Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei offene Haftbefehle am Grenzübergang Hagenwerder vollstreckt

Hagenwerder (ots)

Sonntag, 1. Juni 2025

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen konnte die Bundespolizei am Samstag zwei Haftbefehle in Hagenwerder vollstrecken. Gegen 07:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen Reisenden in einem polnischen Fiat Ducato. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den 41-jährigen Polen ein Haftbefehl des Amtsgericht Bad Kreuznach vorlag. Er war als Angeklagter der Hauptverhandlung wegen Körperverletzung unentschuldigt ferngeblieben. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und später dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz vorgeführt. Kurze Zeit später vollstreckten die Beamten den zweiten Haftbefehl, bei der Kontrolle eines 43-Jährigen. Hier ergab die Überprüfung einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Das Amtsgericht verurteilte den Polen im November 2021 wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe von 2000,00 Euro. Da der Verurteilte nicht zahlen konnte, sitzt er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt ab.

