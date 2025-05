Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz (ots)

Am Donnerstag (29. Mai 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Krauschwitz einen 33-jährigen Polen. Der Mann war vom Amtsgericht Vechta wegen Vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro zuzüglich 442,33 Euro Verfahrenskosten verurteilt worden. Vor Ort zahlte der Verurteilte die ausstehende Summe, wodurch er die drohenden Ersatzfreiheitsstrafe abwenden konnte.

Am heutigen Morgen (30. Mai 2025), gegen 04:00 Uhr, wurde bei einer Kontrolle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ein 40-jähriger Georgier festgenommen. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Dresden Außenstelle Gutenbergstraße mit einem Vollstreckungshaftbefehl. Hintergrund war eine Verurteilung im Jahr 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr, bei der er zu einer Geldstrafe von 541,41 Euro (einschließlich Verfahrenskosten) verurteilt wurde. Da er die Summe nicht bezahlen konnte, muss er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt absitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell