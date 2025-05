Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Migranten aufgegriffen

Deschka, Kodersdorf (ots)

Am Montag (26. Mai 2025) nahm die Bundespolizei sechs Afghanen, vier Somalier und zwei Jeminiten in Gewahrsam. Kurz nach Mitternacht wurden in der Ortslage Deschka zunächst fünf Afghanen (31, 21, 21, 20, 15) festgestellt. Nur wenige Minuten später griff die Streife in unmittelbarer Nähe weitere vier Personen auf. Hierbei handelt sich um vier junge Somalier (21, 19, 15, 15). Weder die Afghanen noch die Somalier verfügten über die notwendigen Papiere für die Einreise nach Deutschland. Um 03:00 Uhr wurden auf der S127 (Höhe Mülldeponie) zwei Jeminiten (31, 26) ohne Ausweisdokumente aufgegriffen. In Kodersdorf wurde zur Mittagszeit ein Mann (22) aus Afghanistan festgestellt, der ebenfalls nicht im Besitz von Ausweisdokumenten war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei 15- Jährigen an das Jugendamt übergeben und die anderen Personen nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell