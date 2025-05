Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Machete auf der Rücksitzbank und mit Haftbefehl gesucht

Görlitz (ots)

Sonntag, 25.05.2025

Am Sonntagmorgen klickten für einen Polen (27) in der Autobahnkontrollstelle An der Neiße die Handschellen. Der 27-Jährige war Fahrer eines in Polen zugelassenen Peugeot. Bei der Kontrolle stellten die Beamten auf der Rücksitzbank eine Machete und in der Fahrertür ein Pfefferspray ohne Kennzeichnung fest. Zudem kam bei der Überprüfung seiner Personalien ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam ans Licht. Der 27-Jährige hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro offen. Zu dieser verurteilte ihn das Amtsgericht Brandenburg an der Havel wegen Diebstahl geringwertiger Sachen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Machete und das Pfefferspray wurden sichergestellt. Da der Mann seine Strafe nicht zahlen konnte, wurde er der Justizvollzugsanstalt übergeben.

