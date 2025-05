Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Krauschwitz, Bad Muskau, Görlitz (ots)

Samstag, 24.05.2025

Kräfte der Bundespolizei nahmen am Samstag, den 24. Mai 2025 einen Polen, einen Ukrainer und einen Litauer fest. Die Männer wurden im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen festgestellt.

Gegen 12:20 Uhr wurde der 27-jährige Pole an der Grenzbrücke Krauschwitz angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ans Licht. Vor knapp einem Jahr verurteilte ihn das Amtsgericht Nürnberg wegen Vergehens nach dem Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 707,50 Euro (plus Kosten des Verfahrens). Vor Ort beglich der Verurteilte seine Schulden bei der Staatskasse und konnte weiterreisen.

Der 30-jährige Ukrainer wurde 21:30 Uhr am Grenzübergang Bad Muskau angehalten und kontrolliert. Wegen Urkundenfälschung sollte der Mann eine Geldstrafe von 1090,00 Euro zzgl. 82,50 Euro Kosten (Amtsgericht Mühldorf a. Inn) bezahlen. Alternativ drohte ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Zahlung des offenen Betrages konnte auch er seine Reise fortsetzen.

Eine Stunde später wurde in der Autobahnkontrollstelle An der Neiße der litauische Staatsangehörige festgestellt. Das Amtsgericht Paderborn hatte ihn wegen Vorsätzlichen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 5400,00 Euro plus 423,50 Euro Kosten des Verfahrens verurteilt. Der 28-Jährige war nicht in der Lage seine Schulden zu begleichen und muss nun ersatzweise ins Gefängnis.

