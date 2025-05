Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt

Görlitz (ots)

Freitag, 23.05.2025

Am Freitagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Einreisekontrollstelle auf der Autobahn bei Görlitz einen polnischen Ford Mondeo. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 33-Jährigen Mitfahrers stellte sich heraus, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Fulda gesucht wurde. Das Amtsgericht Bad Hersfeld verurteilte den Rumänen im Dezember 2022 wegen Vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 2124,00Euro. Da der Verurteilte die Geldsumme nicht aufbringen konnte, sitzt er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell