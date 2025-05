BPOLI LUD: Rechnung beglichen

Landkreis Görlitz (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei auch am vergangenen Wochenende sowie am heutigen Montag Personen auf der Grundlage vorliegender Haftbefehle fest. Die Festnahmen erfolgten dabei an den Grenzübergängen auf der Autobahn bei Görlitz, im Görlitzer Ortsteil Hagenwerder, in Bad Muskau oder ...

mehr