Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubte Einreise

Görlitz (ots)

Samstag, 24.05.2025

Am Samstag, den 24. Mai 2025 wurde in der Autobahnkontrollstelle An der Neiße ein polnischer Ford Fokus C-Max kontrolliert. Der Fahrer (49) und seine vier Mitfahrer (52, 35, 33, 30) wiesen sich mit ihren gültigen kolumbianischen Reisepässen aus. Zudem legten sie ihre polnischen Anträge für einen Aufenthaltstitel vor. Eine Anfrage bei den polnischen Behörden ergab, dass die Kolumbianer nicht im Besitz gültiger polnischer Aufenthaltstitel sind. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Männer nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell