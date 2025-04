POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Unfallbeteiligter flüchtet

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Hauptstraße in Rorup einen Citroen Jumper vom Gelände eines Autohandels gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Freitag (11.04.25) und 13 Uhr am Samstag (12.04.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

