POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (13.04.25) einen blauen VW Caddy an der Halterner Straße aufgebrochen. Es stand auf dem Woolworth-Parkplatz. Die Täter schlugen die Beifahrerscheibe ein und entwendeten eine Handtasche. Gegen 11.20 Uhr war das Auto laut Zeugen noch intakt, kurz darauf geschah die Tat. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

