Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525/ Auffahrunfall mit verletzten Kindern

Coesfeld (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag (12.04.25) auf der B525. Gegen 17.40 Uhr war eine 58-jährige Autofahrerin aus Dülmen in Richtung Nottuln unterwegs und wollte von der Bundesstraße nach Rechts auf einen Wirtschaftsweg abbiegen. Da sie einen Fahrradfahrer passieren lassen wollte, stoppte die Frau ihr Auto. Das bemerkte eine 44-jährige Autofahrerin aus Billerbeck nicht rechtzeitig und fuhr auf. In ihrem Auto saßen vier Kinder, die mit Rettungswagen in Krankenhäuser kamen. Auch die 58-Jährige aus Dülmen kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell